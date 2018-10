Bucks vence o Magic e segue invicto na NBA; Cavaliers perde para o Indiana Pacers

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe do Mileaukee Bucks venceu o Orlando Magic, na noite deste sábado (27), pelo placar de 113 a 91, em partida válida pela temporada regular da NBA.

As equipes do Mileaukee Bucks e Toronto Raptors são os únicos times que não perderam ainda na atual temporada. Atualmente, estão empatado com a melhor marca da Conferência Leste, com 6-0.

O ala-pivô grego Giannis Antetokoumpo marcou 21 pontos para o Bucks, além de pegar sete rebotes.

Em outro jogo da noite, o Indiana Pacers também venceu, fora de casa, o seu adversário ao bater Cleveland Cavaliers por 119 a 107.

O ala-armador croata Bojan Bogdanovic marcou 25 pontos e foi o cestinha dos Pacers.

Com o resultado, foi a sexta derrota em seis partidas dos Cavaliers, que começam uma temporada muito aquém do esperado, sem sua estrela das últimas campanhas, LeBron James, agora no Los Angeles Lakers.

OUTRO JOGOS

O Memphis Grizzlies derrotou por 117 a 96 o Phoenix Suns, que somou sua quarta derrota consecutiva.

O Miami Heat também venceu, por 120 a 111, o Portland Trail Blazers. Essa foia segunda derrota de sua equipe de Damian Lillard, que teve uma noite inspirada ao marcar 42 pontos.