Bud Basement inaugura e marca o início da Copa em Curitiba

A Copa do Mundo começou oficialmente ontem (14), mas nesta sexta-feira (15) ela dá o pontapé inicial em Curitiba. Isso porque, nesta noite, é inaugura a casa oficial do mundial com o Budweiser Basement. A estreia será 100% brasileira, com Sapão comandando o Baile do Braza ao lado de Titcho Looper e dos djs Luiza Bernardi e Bigode Groove. A festa acontece no dia 15 de junho a partir das 18h em uma fábrica do bairro Rebouças, que foi totalmente revitalizada para receber a atração que também estará presente em outras 9 capitais brasileiras. Sucessos como ‘Tranquilão’ e ‘Vou desafiar você’ vão levantar a galera em uma noite épica.

O projeto da cerveja patrocinadora global do Mundial da Fifa, funcionar entre 15 de junho e 15 de julho com uma ampla e completa estrutura, estacionamento e segurança aos visitantes. A programação semanal reafirma a expressão cultural e eclética do Bud Basement e traz para a cena local nomes de peso nacionais como Projota, Toni Garrido, Raimundos, Serjão Loroza entre outros nomes que irão se apresentar em um palco montado para garantir a aproximação do público, no estilo “banda de garagem”. Além de festas tradicionais da cidade como Caliente e Alter Disco.

Os curitibanos também poderão torcer e vibrar de forma totalmente autêntica pois o projeto Bud Basement oferece um espaço inédito no estilo de porão que irá transmitir os jogos do Brasil em telões com visão de 360º, combinados com muita música, gastronomia e Budweiser - cerveja patrocinadora global do Mundial da Fifa e responsável pela ação que acontece em parceria com a In Orbita e a Seven Entretenimento.

Para divertir o público, o local terá também campeonatos de pebolim e futebol de botão, uma quadra de street soccer e uma “banca” para os fanáticos por figurinhas terem um ponto de encontro para troca e até disputarem as mais valiosas em campeonatos de ‘bafo’. Como a maioria dos jogos acontecerão em horários comerciais, um espaço coworking será disponibilizado, onde o público poderá trabalhar antes ou depois de curtir os jogos.

Para incentivar ainda mais a torcida, haverá os Red Light Cups, copos oficiais da marca (os mesmos que estarão nos estádios na Rússia) que têm luzes de LED vermelha que são acionadas conforme a vibração da torcida. A já tradicional barbearia e o estúdio de tatuagem também estão confirmados.

Curitiba Cult 5 anos

No dia 29 de junho é o dia do Curitiba Cult na Bud Basament. O portal irá comemorar os 5 anos contando com a participação de grandes atrações como Gloria Groove, Jão e Jenni Mosello. Os ingressos estão à venda a partir de R$50, pelo Disk Ingressos.

Espetáculos

Emanuel Aragão e Maria Flor: casados na peça e também na vida real

Peça ‘Tudo que você sempre quis dizer sobre o casamento’ chega à Capital

Neste fim de semana, sexta-feira e sábado, 15 e 16 de junho, os atores Maria Flor e Emanuel Aragão apresentam a peça ‘Tudo que você sempre quis dizer sobre o casamento’, que mescla comédia romântica e stand up e fala um pouco dos altos e baixos dos relacionamentos. As apresentações acontecem às 21h, no palco do Teatro EBANX Regina Vogue. Os ingressos estão à venda a partir de R$35.

Casados na vida real, Maria Flor e Emanuel Aragão revivem sua relação, desde o primeiro encontro até o casamento. Nada fica de fora. Tudo aquilo que um casal não tem coragem de falar na frente do outro ou para o outro, eles dividem com o público, que é sempre convidado a participar da conversa, afinal, quem nunca enfrentou as dificuldades, maluquices e delícias do relacionamento amoroso que atire a primeira pedra. Essa é uma comédia romântica, um Stand-Up em dupla, um Stand-Up de casal!

Comédia e muito romance nas estreias de cinema nesta semana

Após os cinemas se encherem de novidades com os lançamentos da última semana, chegaram às telonas nesta quinta (14) duas comédias românticas. Lembrando que ‘Jurassic World: Reino Ameaçado’ já tem ingressos online disponíveis, mas a estreia é apenas no dia 21.

‘Do Jeito Que Elas Querem’ apresenta um grupo de quatro amigas de longa data que têm suas rotinas mudadas após lerem o livro ‘Cinquenta Tons de Cinza’. Todas na faixa dos 60 anos e passando por fases diversas na vida amorosa, a qual será virada de cabeça para baixo durante a leitura da obra erótica de E.L. James.

‘Talvez Uma História de Amor’ é um filme nacional protagonizado por Mateus Solano. Ele é um cara que controla sua vida de todas as maneiras; porém tudo muda com um recado deixado por Clara na secretária eletrônica terminando o relacionamento com ele. O problema é que ele não conhece tal mulher, e assim começa a busca daquela que pode ser muito mais do que uma desconhecida.