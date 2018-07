Buffet de Páscoa é atração no Sale Pepe nesta quarta-feira

Redação Bem Paraná com assessoria

O feriado de Páscoa inspira o cardápio desta quarta-feira (28/3) no Sale Pepe. O restaurante valoriza pratos com peixe, incluindo o tradicional bacalhau, mas também tem opções para agradar aos mais variados paladares. O almoço é servido das 11h30 às 15h. O quilo custa R$ 62,90. No menu, o destaque é o Bacalhau à portuguesa, mantendo a tradição de servir o peixe para a Páscoa. A quarta tem ainda Tilápia com uvas, Frango assado ao pesto, Bife grelhado, Lombo ao molho de mel e gengibre, Nhoque parisiense, Caneloni de ricota com figo, Massa ao pesto, Pastel de queijo, tomate e manjericão, Quiche de alho poró, Cenoura rústica e Batata ao murro. Arroz integral à grega e arroz branco, farofa e feijão carioca complementam o cardápio. Menu de Páscoa no Sale Pepe Restaurante Data: quarta-feira, 28 de março Horário: das 11h30 às 15h Valor: R$ 62,90 o quilo (preço de segunda a quinta-feira) Endereço: Rua XV de Novembro, 818 – Centro, Curitiba – PR Informações: www.salepepe.com.br