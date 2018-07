'Buffy: a Caça-Vampiros' voltará ao ar protagonizada por uma atriz negra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso do começo dos anos 2000, a série "Buffy: a Caça-Vampiros" deve ganhar uma nova versão em breve. Segundo o The Hollywood Reporter, o roteirista e diretor americano Joss Whedon já está trabalhando no remake, que terá uma atriz negra no papel de protagonista.

Na série original, que foi ao ar por sete anos entre 1996 e 2003, a protagonista Buffy foi interpretada pela atriz Sarah Michelle Gellar. Alyson Hannigan, David Boreanaz e Seth Green também fizeram parte do elenco.

A 20th Century Fox, que comandou a série no passado, também será responsável pela nova produção, que ainda não teve nenhum outro detalhe divulgado, como sinopse ou data de estreia. O que se sabe, por enquanto, é que Whedon convidou Monica Breen ("Lost" e "Agentes da S.H.I.E.L.D.") para trabalhar com ele no roteiro.

Na semana passada, foi revelado que Joss Whedon também prepara uma série de ficção científica para a HBO, chamada "The Nevers". No ano passado, Whedon ainda substitiu Zack Snyder como diretor de "Liga da Justiça". Em 1996, o produtor foi indicado ao Oscar pelo roteiro de "Toy Story".