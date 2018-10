Burger King bloqueia nomes de candidatos em totens de autoatendimento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede de lanchonetes Burger King bloqueou nomes e expressões ligados às eleições brasileiras em seus totens de autoatendimento.

De acordo com a empresa, os nomes Bolsonaro e Haddad já haviam sido bloqueados desde o início do processo eleitoral. O sistema de bloqueio de palavras é usado para evitar o uso de xingamentos ou palavras de baixo calão quando a máquina pede que o cliente se identifique escrevendo o seu nome.

Um vídeo no qual um apoiador do candidato do PSL mostra o bloqueio ao nome Bolsonaro, mas não ao Lula repercutiu nas redes sociais. No vídeo, o consumidor não digita Haddad.

Nas redes sociais, a empresa foi acusada de fazer campanha para o candidato do PT.

Em nota publicada também por meio de um vídeo, o Burger King afirmou que o nome dos dois candidatos já estavam bloqueados e que não apoia nenhum candidato ou grupo político.

A rede também trocou a mensagem que mostrava quando o nome era bloqueado. Deixou de falar "BK repudia todo e qualquer discriminação racial, de gênero, classe social (...)" e passou apenas a avisar que o nome ou termo "não é válido".

Nos comentários do vídeo publicado, apoiadores do candidato do PSL continuaram criticando a empresa e sugerindo boicote.

Uma semana antes do primeiro turno, o Burger King lançou uma campanha publicitária contra o voto em branco para presidente. Após perguntar nas rendes sociais quem votaria em branco, a rede mandou um lanche feito apenas de pão, cebola e maionese.