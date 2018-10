Burger King lança campanha contra voto em branco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A uma semana do primeiro turno, o Burger King lançou uma campanha publicitária contra o voto em branco para presidente.

No vídeo, produzido pela agência David, pessoas explicam por que pretendem votar em branco nas eleições -a empresa afirma que são depoimentos reais, gravados em São Paulo na semana passada.

Essas pessoas recebem, então, um hambúrguer feito apenas de pão, cebola e maionese. O sanduíche vem embrulhado em um papel com o slogan da ação, que diz "quando alguém escolhe no seu lugar não dá para reclamar do resultado".

Pesquisa Datafolha mais recente, divulgada na sexta-feira passada (28), mostrou que 10% dos eleitores planejam votar em branco ou anular o voto para presidente, o dobro do percentual registrado no mesmo período da disputa eleitoral de 2014.

Grande parte dos que disseram ter feito essa opção se mostrou convicta da decisão: 68% falam que estão totalmente decididos sobre a escolha e 32% dizem que ainda podem mudar o voto.

Segundo o diretor de marketing e vendas do Burger King Brasil, Ariel Grunkraut, quando a campanha começou a ser planejada, há cerca de um mês, o índice de brancos e nulos era ainda maior -22%, também conforme o Datafolha, numericamente empatado com as intenções de voto em Jair Bolsonaro (PSL), líder nas pesquisas.

Votos nulos e brancos não são considerados válidos no sistema eleitoral do país. Um cenário com alto índice de votos inválidos favorece candidatos que estão na liderança, porque diminui o universo dos votos necessários para passar para o segundo turno ou para ser eleito em primeiro turno.

"Quem não está participando ativamente, está endossando o voto de outras pessoas", afirma Grunkraut sobre a motivação da campanha.

Ele afirma ainda que a marca Burger King tem um papel importante de responsabilidade social e que precisa entrar na conversa da sociedade sem tomar partido político.

Diversas marcas têm se posicionado sobre temas considerados polêmicos, como a luta contra homofobia. Em outra ação, o Burger King mudou nomes de seus produtos na semana da Parada do Orgulho LGBT. Durante grandes eventos também é tradicional que as empresas produzam ações publicitárias engajadas, como a torcida pela seleção brasileira durante a Copa do Mundo.

É mais raro, porém, que empresas se posicionem sobre temas políticos: uma exceção recente foi a coxinha de mortadela do Ragazzo durante os protestos de 2016.

"Nós tínhamos a intenção de fazer uma ação em cima das eleições e de todas as ideias que surgiram, essa se destacou porque é apartidária", diz Rafael Donato, vice-presidente de criação da David.

Ainda assim, internautas questionaram a ação na internet por alegada associação com diversos candidatos, diz Grunkraut.

O comercial estreou no domingo (30), no intervalo do penúltimo debate entre candidatos à presidência promovido pela Record.

Na primeira frase do vídeo, uma eleitora diz "Não, gente. Debate é uma vergonha".

Ao ser questionado se essa frase não carregava um posicionamento político, Donato negou.

"As pessoas estão querendo encontrar alguma coisa de algum candidato. Colocamos a frase de propósito e quase vetaram a gente na emissora por causa da frase", afirma o vice-presidente da David.