Burger King terá brindes da animação 'Hora da Aventura'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em comemoração ao mês das crianças, o Burger King fez uma parceria com a Cartoon Network e terá brinquedos e brindes inspirados nos personagens do canal.

Nos dias 5, 6 e 7 deste mês, no shopping Eldorado, em São Paulo, as crianças poderão brincar em uma cama elástica inspirada nos personagens da animação "Hora da Aventura", que dará brindes para aqueles que pularem mais alto.

A ação tem a intenção de divulgar os novos brindes deste mês, que virão junto com o combo infantil King Jr. do BurgerKing. Dentre as seis opções de brinquedos estão Finn, que cospe água, Marceline, que canta, e Beemo, que troca de rosto.

"Estamos sempre em busca de proporcionar as melhores experiências para os nossos clientes como forma de aproximá-los cada vez mais da marca, além de claro, oferecer produtos de qualidade" diz o diretor de Marketing e Vendas do Burger King, Ariel Grunkraut.

A animação "Hora de Aventura" traz os heróis incomuns Finn & Jake, que vivem na Terra do Ooo. Segundo Cidinha Figueira, a diretora de licenciamento da Turner Brasil, a série é uma das propriedades de maior sucesso do Cartoon Network e se tornou um fenômeno mundial ao longo dos anos.