Busca por estágio exige preparação e qualificação

Da redação

Conseguir o primeiro emprego é o sonho de muitos jovens, mas é uma tarefa cada vez mais complicada com o passar dos anos. A falta de experiência, a necessidade de conciliação com os estudos e a intensa competitividade são impeditivos para o ingresso no mercado de trabalho. Tanto que a exigência de experiência é apontada por 77% dos brasileiros como a maior barreira na hora de arranjar o primeiro emprego, segundo a pesquisa da Trendsity. Para complicar, entre aqueles que fazem um curso superior, apenas 9,2% estão estagiando, de acordo com a Associação Brasileira de Estágios (ABRES).

Apesar do número baixo, ele ainda representa a porta de entrada dos jovens na carreira que desejam ingressar. Por isso, é preciso escolher bem qual profissão deseja exercer e, principalmente, buscar a qualificação necessária para se destacar nos processos seletivos e conseguir a tão sonhada vaga.

Mas não apenas as competências técnicas. Hoje, as empresas procuram e valorizam pessoas multidisciplinares, que possuem boa comunicação, criatividade, desenvoltura e, principalmente, que estejam antenados com o que acontece no setor e pensem em soluções inovadoras.

Em suma: a procura pelo primeiro emprego pode até estar mais difícil, mas quem se preparar e se dedicar com afinco não só conseguirá um trabalho, como também melhorará como profissional em suas carreiras.

Algumas dicas de como se preparar

Tecnologia ajuda, mas é preciso ficar atento

A busca pelo estágio passou por uma transformação nos últimos anos. Se antes era preciso bater na porta de empresas ou ficar de olho em feiras e congressos, hoje é possível se candidatar e até conseguir a vaga com poucos cliques na Internet.“Conseguimos automatizar as buscas, mandando sempre, de forma segmentada, as melhores vagas com o perfil do candidato. Não é difícil conseguir o primeiro estágio, mas percebemos o pouco interesse dos jovens. Há um grande número de perfis incompletos e a falta em entrevista de estágio chega a 35%”, comenta Henrique Calandra, fundador do WallJobs.

Na falta de experiência profissional, valorize outras habilidades

A quantidade de perfis incompletos tem relação também com a falta de experiência profissional de muitos candidatos a estágio. Grande parte dos estudantes não possui histórico na área e nem uma grande quantidade de certificados que atestem seu domínio em um tema. Então, como é possível chamar a atenção de recrutadores? “Há outros pontos que os avaliadores levam em consideração que vão muito além das informações apresentadas no currículo. É preciso desenvolver habilidades que façam a diferença no dia a dia da corporação, como extrair seu potencial criativo, analisar criticamente um fato, ser capaz de gerir o tempo e, principalmente, a comunicação”, pontua Maíra Pimentel, cofundadora da Tamboro.

Busque vagas que estejam alinhadas com seus objetivos

Uma alternativa para que a busca pelo estágio e primeiro emprego seja mais efetiva é filtrar vagas e anúncios que estejam alinhadas com seus objetivos e metas de vida. Em um cenário de crise econômica pode parecer loucura “escolher” um emprego, mas isso ajuda no seu crescimento profissional.“Evite pensar na remuneração e nos benefícios, mas considere o fato de onde realmente gostaria que seu talento fosse desenvolvido”, exemplifica a coaching Allesandra Canuto.

Fique antenado às tendências e às profissões “do futuro”

O relatório “Futuro do Trabalho”, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, indica que 65% das crianças que estão nos primeiros anos da escola irão trabalhar em empregos que ainda não foram criados. Estar antenado a estas tendências ajuda o estudante a se destacar no mercado de trabalho

Rápida

Prefeitura de Curitiba

O Estágio é a mais eficiente e moderna ferramenta para capacitação profissional do jovem.

Proporciona aos estudantes atividades de aprendizagem social, profissional e cultural.

A prática tem se tornado não só importante, mas necessária e fundamental para o desenvolvimento.

Os estudantes que tiveram interesse em estagiar na Prefeitura de Curitiba podem se inscrever para estagiar nas áreas de: Ação Social; Cultural; Esporte e Lazer; Educação; Saúde; Administrativa; Comunicação; Finanças; Jurídica; Meio Ambiente; Obras Públicas; Recursos Humanos.

+ em telefone (41)3350-9591 ou email: [email protected]