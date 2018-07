Buscas online por Mick Jagger disparam após aparição em jogo da Copa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença Mick Jagger, famoso pé frio do futebol, na eliminação da Inglaterra fez as buscas pelo nome do cantor dispararem no Google. Segundo levantamento feito pela empresa, as pesquisas pelo líder do Rolling Stones cresceram mais de 5.000% no Brasil, considerando os últimos sete dias.

O pico ocorreu no horário da partida entre a Inglaterra, país de Jagger, contra a Croácia, nesta quarta-feira (11).

Pouco antes de o jogo começar, Jagger publicou um vídeo em seu Twitter em que aparece no estádio Lujniki, em Moscou, dizendo: “Vamos, Inglaterra”. Os ingleses perderem por 2 a 1, na prorrogação, e foram eliminados.

O britânico carrega fama de pé frio em Copa do Mundo desde 2010. Na época, Jagger foi visto em diversas partidas do mundial da África do Sul -sempre na torcida do país derrotado. Em 2014, Jagger voltou a “dar azar” para a seleção que escolhia para torcer. Ele estava, inclusive, na torcida do Brasil no dia do fatídico 7 a 1 para a Alemanha.