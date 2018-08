Buscas por nomes de candidatos 'nanicos' no Google crescem após pesquisas eleitorais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PPL (Partido Pátria Livre) à Presidência, João Goulart Filho, alcança no máximo 1% de intenção de voto nas principais pesquisas eleitorais. Mas as buscas pelo seu nome subiram 209,5% entre segunda (20) e quarta, na comparação com o mesmo período na semana passada (13 a 15 de agosto).

Os dados são do Google, que analisou a variação no interesse de busca nos 13 candidatos ao Planalto a partir da divulgação das pesquisas Datafolha e Ibope sobre a corrida presidencial.

Já Marina Silva, candidata da Rede, foi o segundo nome de presidenciável mais buscado no Google no período, com variação positiva de 114,6%. Em terceiro aparece Eymael (DC), outro candidato que mal chega a pontuar nas pesquisas, com crescimento de 58,2%.

Por outro lado, o candidato Cabo Daciolo (Patriota) foi o nome que apresentou a maior queda no volume de buscas, de 49,1%.

Embora ainda seja candidato a vice na chapa de Lula (PT), o nome de Fernando Haddad cresceu 132% nas buscas do Google -o ex-prefeito de São Paulo é o provável substituto do ex-presidente na disputa pelo Planalto.

Veja abaixo a lista completa de variação nas buscas de nomes de presidenciáveis entre 20 e 22 de agosto, na comparação com os dias 13 e 15 do mesmo mês:

João Goulart Filho: +209.5%

Marina Silva: +114.6%

Eymael: +58.2%

Lula: +27.5%

João Amoêdo: +12.0%

Geraldo Alckmin: +6.3%

Jair Bolsonaro: +4.9%

Ciro Gomes: -1.7%

Vera Lúcia: -4.6%

Álvaro Dias: -14.8%

Guilherme Boulos: -23.4%

Henrique Meirelles: -34.4%

Cabo Daciolo: -49.1%