C La Vie faz do blues a trilha sonora de quarta

Redação Bem Paraná com assessoria

A dupla The Big Dog and Pardal's Duo faz a trilha sonora desta quarta-feira (5/9) no C La Vie. A data conta com a Quarta Musical, projeto que alia música ao vivo e um menu exclusivo, elaborado pelo chef Giuliano Secco. Entrada, prato principal e sobremesa saem a R$ 78 por pessoa. O cardápio normal da casa também fica disponível. O C La Vie abre às 19h30, com show a partir das 21h.



Criado em 2015, o The Big Dog e Pardal's Duo é formado pelos músicos Fernando Schmidt (o Pardal), que faz voz e violão, e Andre Pereira (Big Dog), que toca gaita harmônica, sax tenor e faz backing vocal. A intenção do duo é resgatar a tradição do Chicago blues, estilo de blues com forte pegada urbana. Ícones da música norte-americana, com toques de folk, entram no repertório: Bob Dylan, Eric Clapton e Johnny Cash, entre outros.



O menu da noite começa com Polenta cremosa com creme de cogumelos na entrada. Como prato principal, Há Escalopes com spaghetti ao pomodoro finalizado com parmesão. Na sobremesa, Sorvete de creme com compota artesanal de abacaxi e hortelã.





The Big Dog and Pardal's Duo na Quarta Musical do C La Vie



Data: 5 de setembro, quarta-feira

Horário: a casa abre às 19h30, show a partir das 21h

Valor: Menu exclusivo a R$ 78 por pessoa - cardápio regular da casa disponível. Não é cobrado couvert

Endereço: Al. Presidente Taunay, 533 - Batel, Curitiba - PR

Informações e reservas: (41) 3029-9988 | www.clavierestaurante.com.br