C4 Cactus primeiro SUV compacto da Citroën no Brasil

A Citroën lançou um pequeno SUV o C4 Cactus. São seis versões, com preços entre R$ 68.990 e R$ 98.990. O motor nas versões mais baratas é o 1.6 flex aspirado de 118 cv, que rende 16,4 kgfm de torque com câmbio manual de cinco marchas ou opção de transmissão automática de seis marchas. As mais caras vêm equipada com o propursor1.6 THP turbo flex, com173 cv e 24,5 kgfm, sempre acompanhado de câmbio automático. O Cactus – é produzido em Porto Real (RJ) inspirado modelo europeu. Na Europa, o Cactus é um hatch médio. Mas aqui de olho no segmento mais quente do momento, a Citroën elevou o seu Cactus para SUV, então o nacional tem suspensão mais alta. A mudança mais relevante, pois, passou a ter ângulos de entrada (22o) e saída (32o) e altura livre (22,5 cm) do solo na média da sua.

O design é diferenciado. O conjunto ótico é tripartido, com DRL no alto, farol principal no centro e de neblina na zona baixa do para-choque que exibe fendas falsas, utilizadas também na traseira como recursos estéticos. Da maneira como são aplicados, fazem com que a percepção seja de um carro largo na porção inferior, o que confere um ar de robustez. As barras longitudinais sobre o teto, inexistentes no modelo europeu, também estão lá por uma razão estilística: elas reforçam o lado SUV. A versão de entrada chamada Live manual, o mais em conta da gama, traz de série ar-condicionado digital manual, direção com assistência elétrica, vidros, travas e retrovisores elétricos, computador de bordo, painel de instrumentos digital, luzes diurnas de LEDs, volante com ajuste de altura e profundidade, bancos dianteiros ajustáveis em altura e central multimídia de sete polegadas com Bluetooth e USB, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Nessa opção mais básica, os faróis são halógenos e o utilitário conta com rodas de liga leve de 16 polegadas.

Quanto à segurança, há os obrigatórios airbag duplo e ABS, mais Isofix e cintos de três pontos para todos os ocupantes. A intermediária Feel 1.6 manual (R$ 73.490) acrescenta alarme perimétrico, câmera de ré, controle de velocidade de cruzeiro e função “um-toque” para baixar todos os vidros. A configuração Feel também está disponível com câmbio automático (R$ 79.990), que acrescenta controles de tração e estabilidade com assistente de partida em rampas e sensor de pressão dos pneus. A Citroën também oferece a Feel Pack automática (R$ 84.990), que conta com quatro airbags, sensores de chave, luz e chuva, volante revestido de couro, barras de teto e revestimento mais macio do painel.

O C4 Cactus topo de linha é da versão Shine 1.6 THP (R$ 94.990), que, além do motor mais potente, traz bancos de couro, ar-condicionado digital automático e o botão Grip Control, que ajusta os controles de tração e estabilidade de acordo com diferentes tipos de terreno. Já a opção de topo Shine Pack 1.6 THP (R$ 98.990) agrega seis airbags, retrovisor interno antiofsuscante e o pacote de segurança que o diferencia de outros modelos da mesma categoria, composto por alertas de saída involuntária da faixa e de fadiga, frenagem automática de emergência e alerta de colisão. OC4 Cactus mede 4,17 m de comprimento, 1,71 m de largura e 2,60 m de entre-eixos, com porta-malas com 320 litros de capacidade.