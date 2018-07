Cabeleireiro de Silvio Santos oferece R$ 2 mil por caixa de fósforo rara

Folhapress

PAULO PACHECO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Silvio Santos anunciou a "caça" a uma caixinha de fósforos, mas não é uma caixinha qualquer, dessas vendidas em supermercados. Ele quer um item assinado por seu cabeleireiro particular, Jassa, de quem é cliente há mais de 40 anos. Em seu programa exibido no último domingo (15), o apresentador divulgou que Jassa oferece R$ 2 mil pela caixa raríssima.

"O Jassa mandou avisar que, quando ele era pobre, distribuía essas caixinhas de fósforos, faz mais de 20 anos. Se alguém aparecer e me entregar uma caixinha dessas, o primeiro que aparecer, com o nome do Jassa, ele vai dar de prêmio 2 mil reais", avisou Silvio.

O dono do SBT mostrou uma caixinha de fósforos de seu hotel no Guarujá, litoral de São Paulo, como exemplo de como era o modelo que Jassa está procurando.

"Eu sei que é uma caixinha que ele começou a distribuir, ele entrava nos banheiros das boates e dos restaurantes e deixava as caixinhas de fósforo lá. Agora ele está com saudades. Quem trouxer uma caixinha dele, daquele tempo, vai ganhar 2 mil reais, ele paga 2 mil", anunciou o apresentador.

Jassa e sua mulher, Elides, compartilharam em suas redes sociais o vídeo de Silvio. "Atenção. Quem tiver a caixa de fósforos do Jassa dos anos 80 ganhará R$ 2.000, 00", reforçou a companheira do cabeleireiro.

Além de Jassa, Silvio continua atrás de um item raríssimo: o terno prateado que usou no Carnaval de 2001, quando foi homenageado pela escola de samba Tradição. O apresentador ofereceu R$ 3 mil a quem o encontrasse, mas três anos se passaram e nada de o dono do SBT ter de volta seu figurino especial.