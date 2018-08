Cabeleireiro fala do novo corte e da cor do cabelo de Marina Ruy Barbosa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A notícia de beleza mais bombástica da semana: Marina Ruy Barbosa acaba de mudar de "look". Não, ela não deixou de ser ruiva. Mas há novidades em relação à cor, assim como no corte da estrela.

O ponto de impacto do novo visual é, sem dúvida nenhuma, a franja. Segundo o cabeleireiro e colorista carioca Anderson Couto -o responsável pela transformação-, ele se inspirou em Brigitte Bardot na hora de cortá-la. Mas, apesar de a beleza da musa francesa ter dado o "start" na mudança, a proposta está mais para roqueira do que para retrô". "Queríamos trazer atitude e impacto para a expressão", disse o especialista.

Quanto à tonalidade, Anderson explica que fez mechas finas no contorno do rosto e depois aplicou um tonalizante cobre em todo o cabelo. "Por ter uma nuance mais clara e mais avermelhada do que a cor natural de Marina, o produto, além de pigmentar as mechas, trouxe mais calor e vibração para a expressão."

Em tempo: a atriz atualizou o look já se preparando para seu próximo papel. Ela está escalada para a nova trama de Aguinaldo Silva e deverá viver a protagonista da novela (que, ao menos por enquanto, tem o nome de Luz).