Cabelo loiro de Bruna Marquezine é peruca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine, 23, surpreendeu seguidores e até o namorado Neymar Jr., 26, ao aparecer loira nesta quinta (13) em baile de gala beneficente organizado pela cantora Rihanna, em Nova York, para arrecadar fundos para sua ONG Clara Lionel Foundation, que ajuda comunidades pobres ao redor do mundo.

Segundo a revista Quem, Bruna usou uma peruca de fios naturais. Em entrevista com o beauty artist Henrique Martins, a publicação afirmou que a peruca utilizada virou acessório de moda. Bruna colocou uma touca para diminuir o volume dos cabelos naturais.

A cor da peruca foi feita pensada no tom de pele de Bruna. O efeito natural existe devido a uma tela interna que simula o couro cabeludo onde os fios de cabelo são costurados um a um.

Férias bem aproveitadas De férias desde o término da novela 'Deus Salve o Rei', Bruna Marquezine tem sido assunto na mídia. A atriz tem aproveitado para viajar, namorar e aproveitar o descanso merecido. Recentemente, a atriz parou as redes sociais ao falar que já teve distúrbio de imagem, quando comentou os seguidores que reclamaram que ela estava muito magra nas fotos.

Em julho, Bruna comemorou o aniversário em festa na mansão de Neymar Jr. em Mangaratiba. Depois, viajou para a Grécia e virou meme de famosos que postaram imagens simulando estarem com ela no local.

Voltou para o Rio, onde comemorou o aniversário da amiga Tatá Werneck, e depois embarcou para a França, para encontrar o namorado.

De Paris, foi para Veneza. A atriz esteve no 75° Festival de Cinema de Veneza, na Itália. Passou alguns dias na cidade, onde foi vista usando colar com as iniciais de Neymar.