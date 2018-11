Cabo Daciolo se emociona com arco-íris duplo à beira da estrada e viraliza. Veja vídeo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Cabo Daciolo (Patri) postou nas redes sociais um vídeo em que se emociona com um arco-íris duplo à beira da estrada, próximo a uma famosa rede de auto-postos com nome que remete ao Santo Graal -cálice usado por Jesus Cristo na última ceia.

"Glória a Deus!", grita o presidenciável.

Uma foto em que parte do arco-íris sai da boca do cabo foi curtida no Instagram mais de 52 mil vezes. No Twitter, o vídeo teve mais de 65 mil curtidas. As imagens foram feitas ontem, quando o deputado saía de São Paulo (SP) em direção ao Rio de Janeiro (RJ).

Nas religiões ocidentais, o arco-íris simboliza a promessa de Deus de nunca mais destruir a Terra após o dilúvio registrado no livro de Gênesis.