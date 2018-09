Cabo Daciolo vira game para celular

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Glória, glória a Deus", diz a voz do candidato à Presidência Cabo Daciolo (Patriota) na abertura do Cabo Daciolo Adventure, jogo com mais de 10 mil downloads no Google Play.

No game, o presidenciável pilota um helicóptero e precisa desviar de obstáculos representados por elementos presentes em seus discursos e que viralizaram como memes na internet.

O objetivo é que ele chegue "ao monte" —Monte das Oliveiras, na zona oeste do Rio de Janeiro, local em que passou parte de sua campanha jejuando.

Para entender o jogo, é preciso ter um conhecimento básico sobre o repertório ocultista do político. O jogador enfrenta empecilhos como triângulos com o Olho da Providência (símbolo ligado à maçonaria), ursos vermelhos da Ursal (acrônimo para União das Repúblicas Socialistas da América Latina), além de caricaturas de Emmanuel Macron, presidente da França, e do Papa Bento 16.

O Cabo Daciolo virou figura recorrente no humor das redes sociais depois de teorizar sobre a criação da Ursal em um debate televisivo e de se declarar perseguido pela sociedade secreta Illuminati.

O jogo é desenvolvido pelo estúdio CKA Developer e semelhante ao Flappy Bird, de 2013, em que o jogador precisa controlar um pássaro para que este não esbarre em canos verdes.

O Cabo Daciolo Adventure só está disponível para Android e tem uma nota de 4,8 na loja do Google —uma avaliação alta para um game.

Entre os comentários na Play Store, há quem leve a jogabilidade a sério: "Diminui a velocidade do Macron; não cerca tudo de maçonaria, fica difícil escapar com o helicóptero dentro", diz um usuário. "Ideia legal, mas impossível", comenta outro. As referências do jogo, de fato, são o maior atrativo.

Quando o helicóptero esbarra em algum objeto, é preciso reiniciar o jogo. Nesse momento, surge a voz de Daciolo de novo: "Estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial".