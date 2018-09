Cabral acumula 183 anos de pena após nova condenação

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-governador Sérgio Cabral (MDB) e o empresário Fernando Cavendish, dono da empreiteira Delta Construções, foram condenados nesta quarta-feira (12) por formação de cartel em obras no Rio de Janeiro.

O juiz Marcelo Bretas impôs uma pena de 12 anos, 10 meses e 20 dias de prisão ao emedebista, que agora acumula oito condenações que, somadas, alcançam 183 anos, seis meses e 20 dias.

Cavendish foi condenado a cumprir três anos de detenção em regime aberto. É a segunda contra o empresário, que já havia sido sentenciado a quatro anos e dois meses por lavagem de dinheiro.

De acordo com o Ministério Público Federal, os dois participaram de uma fraude às licitações de obras em favelas e na reforma do Maracanã. Indícios de cartel nas obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) foram revelados em 2010 pela Folha de S.Paulo.

As investigações apontaram que editais de licitação para os projetos foram direcionados a fim de beneficiar um grupo de empreiteiras. Já a Delta contou, segundo a acusação, com a intervenção de Cabral para participar do consórcio que reformou o Maracanã.

Nos interrogatórios, Cavendish confessou ter dado um anel à ex-primeira-dama Adriana Ancelmo como parte da propina ao emedebista para participar da obra do estádio.

O advogado de Cabral, Rodrigo Roca, afirmou que o ex-governador "já havia sido condenado por suposta corrupção" em obras e que houve duplicidade de condenação.

"É preciso que os órgãos revisores, do Judiciário, intervenham o quanto antes nesses processos, sob pena de atingirmos a barbárie judicial", disse Roca. A defesa irá recorrer.

A defesa de Cavendish afirmou que a sentença "vem ao encontro dos atos processuais" e que o réu colaborou com as investigações "e demonstrou efetivo arrependimento ao promover a devolução de expressiva quantia em ativos".