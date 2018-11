Cacá Diegues afirma que Bolsonaro não deverá ser autoritário: 'Não conseguirá fazer metade do que fala'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de cinema Cacá Diegues disse que estava "de ressaca", desde a eleição de Jair Bolsonário (PSL) à Presidência do Brasil, confirmada no domingo (28). O pesselista venceu o petista Fernando Haddad com 55,13%.

Acostumado a emitir opiniões sobre política, o diretor não acredita que o novo presidente do país vá cometer atos autoritários. "O Brasil de hoje não é o mesmo do Brasil dos anos 1960, quando tivemos a ditadura militar. As instituições, atualmente, são mais sólidas", fala Diegues, durante coletiva de imprensa do seu novo filme, "O Grande Circo Místico".

Diegues também ressalta a oposição a Bolsonaro. "Há milhões de pessoas que não votaram nele e que estarão de olho em seus atos. Com tudo isso, não creio que ele conseguirá fazer metade das coisas que ele costuma falar."

O diretor lembra que todo o processo de eleição foi legítimo, afirmando não ter acontecido nada irregular. O diretor tem uma mensagem otimista. "Não acredito que o próximo governo será tão ruim. Pode ser apenas um desejo meu, mas só o futuro vai dizer. De qualquer forma, a eleição dele foi uma pena."

Ele ainda espera uma outra eleição, desta vez na área artística. "O Grande Circo Místico", que estreia dia 15, pode ser o representante brasileiro na disputa do próximo Oscar de filme estrangeiro.