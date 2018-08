Cacá Pereira assume diretoria na Cohapar e suplente deve 'herdar' cadeira de vereador

Redação Bem Paraná com Redação CMC

Eleito para o cargo de superintendente de projetos da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), em reunião da diretoria do órgão realizada dia 24 de julho, o vereador Cacá Pereira teve declarada vaga sua cadeira na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). No final de julho, dia 31, o parlamentar já havia comunicado ao Legislativo que optou por assumir a posição na Cohapar. No dia seguinte, a Mesa da CMC já declarava vaga sua cadeira.



Nesta quinta-feira (2), o presidente da CMC, Serginho do Posto (PSDB), oficiou o primeiro suplente da Democracia Cristã (novo nome do Partido Social Democrata Cristão), o delegado da polícia federal Algacir Mikalovski, que é dele a preferência para ocupar a vaga. O suplente recebeu o documento na tarde de ontem. Na última eleição municipal, o PSDC elegeu dois vereadores. A mais votada foi Fabiane Rosa, com 7.328 votos, seguida por Cacá Pereira, com 3.728. Os três primeiros suplentes da sigla são Mikalovski (3.310 votos), Chicarelli (3.295) e Pastor Genival (3.160).



A Lei Orgânica do Município, no artigo 23, prevê que, com a posse na Cohapar, Cacá Pereira não perde o mandato na Câmara Municipal de Curitiba, pois ali está prevista como exceção a investidura em cargo de superintendente de entidade da administração pública indireta do Estado – no caso, a Cohapar. O Regimento Interno, no artigo 20, coloca a possibilidade de o vereador destacado para essa outra função pública optar por receber, ou não, a remuneração do mandato (R$ 15.156,70 bruto). Assim, ele terá que optar ou pelo salário da Cohapar ou pelo de vereador.



Enquanto Cacá Pereira estiver nesse outro cargo, o suplente ocupa a cadeira dele na CMC. A mudança não possibilita a abertura de novos postos comissionados para auxiliar o suplente, que terá à disposição a mesma estrutura parlamentar existente. A substituição, portanto, não implica em despesa adicional.