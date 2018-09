Cachorro furta pote com ração em frente a pet shop e é flagrado por câmera

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um pet shop em Cascavel, no Paraná, foi alvo de um ladrão de quatro patas: um cachorro furtou um pote com ração deixado na frente da loja para animais de rua.

O cãozinho já era conhecido por ali. Segundo a administradora Gracielly Panassolo, do pet shop Entre Patas e Beijos, ele sempre aparecia para comer. Mas, no último dia 4, parecia ter outros planos.

Imagens das câmeras de segurança mostram quando o animal se aproxima do recipiente e fica alguns segundos diante do alimento, como se buscasse o melhor momento para a fuga. Em seguida, abocanha o pote e deixa o local com pressa.

De acordo com Gracielly, o bichinho caminhou por cerca de 1 km, até uma casa onde vivem outros animais.

“Exemplo de que os animais são muito mais solidários que os seres humanos, por isso cada vez admiramos mais eles! Ele levou a ração para dividir com outros amigos”, escreveu a loja shop em rede social no dia seguinte ao “assalto”.

No entanto, não se sabe exatamente qual era a intenção do cachorrinho, ou se ele tem uma casa.

Para a responsável pelo pet shop, o animal não aparenta ser mal cuidado, e é possível que tenha tutores.

Apesar da ação do cachorro meliante, a loja mantém a rotina e, diariamente, oferece água e ração aos animais que passam pela rua.