Cachorro pode ser picado por escorpião, e cuidador deve agir rápido, dizem veterinários

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acidentes com escorpiões têm crescido no Brasil, e a dolorosa experiência da picada não fica restrita a humanos —animais de estimação também podem ser vítimas.

Segundo a veterinária Carla Berl, diretora do Pet Care, é importante reconhecer rapidamente se um cão ou gato foi atacado, especialmente se o animal morar ou estiver em férias em área com registro de escorpiões. Caso apresente sintomas, deve ser levado imediatamente para atendimento médico.

A veterinária afirma que o pet pode chorar —o que demonstra dor—, lamber a região afetada, ficar inquieto, babar, ter pupilas dilatadas, tremores e até perder o controle de urinar e defecar, além de ficar muito ofegante e apresentar paralisia progressiva.

Quanto menor o bichinho mais risco de morte ele corre. Por isso, o atendimento veterinário precisa ser rápido. A medicação aliviará a dor e os outros sintomas —não é usado soro antiescorpiônico em cães e gatos.

Ainda de acordo com Carla, esses mesmos sintomas podem ocorrer se o animal for picado por cobra ou por aranha marrom. Identificar a origem do ataque torna o tratamento mais eficaz.

COMO EVITAR

Manter casa e terreno limpos, sem madeira velha, folhagens, entulho e lixo acumulados pode manter escorpiões, cobras e aranhas afastados. Vedar ralos e frestas também ajudam a evitar acidentes.

Escorpiões têm hábitos noturnos, mas buscam esconderijos durante o dia. Podem se esconder em cantinhos, em um pano no chão e até dentro de sapatos.

Um das explicações para o aumento de casos registrados é a fácil adaptação dos escorpiões ao ambiente urbano, que se expandiu com os anos, mas é fonte de abrigo e alimento.