Caco Ciocler afirma que Edgar, de 'Segundo Sol', é mimado e machista, mas terá redenção

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ar em "Segundo Sol" como o playboy Edgar, Caco Ciocler diz que o personagem criado por João Emanuel Carneiro é desafiador. "Ele é um dos [personagens] mais difíceis que já fiz na televisão", disse o ator em entrevista ao site Hugo Gloss.

Refém do dinheiro da família, Edgar se vê em uma situação complicada ao empobrecer. Além disso, vive um casamento infeliz com Karen (Maria Luisa Mendonça) e a trai com Cacau (Fabíula Nascimento).

"Toda semana, a cada bloco de capítulos que recebo, fico tentando juntar as peças, tentando justificar as atitudes dele. A gente tem que trabalhar muito nessa construção", acrescenta o ator, que teve também o desafio de se preparar fisicamente para o personagem (que, na primeira fase da novela, era 20 anos mais jovem que ele).

Para Ciocler, Edgar é um "coitado". "Um cara mimado, completamente despreparado emocionalmente, inseguro, machista", afirma. Antes de "Segundo Sol", o ator fez uma breve participação em "Deus Salve o Rei" e esteve em "Novo Mundo" como o gentil e prestativo Dr. Peter.

Sobre o futuro de Edgar, ele antecipa que alguns acontecimentos podem fazê-lo mudar. "Mas logo logo ele vai passar por uma redenção, vai assumir mais a vida, vai se conectar com suas vontades mais íntimas, vai tentar ser correto."