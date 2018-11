Cada vez mais jovens fazem a cirurgia bariátrica. Veja os prós e contras

Maitê Ritz, Barulho Curitiba

De acordo com a mais recente pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), o número de cirurgias bariátricas realizadas entre os anos de 2012 e 2017 aumentou 46,7%. Foram realizadas 105.642 mil cirurgias no ano de 2017 no país, ou seja, 5,6% a mais do que em 2016, quando 100 mil pessoas fizeram o procedimento no setor privado. O Conselho Federal de Medicina aprovou há pouco tempo a liberação da cirurgia bariátrica para pacientes entre 16 e18 anos de idade com algumas ressalvas. Antes era autorizado apenas a partir dos 18 anos, diferente do balão gástrico que é permitido para em pacientes menores de 16 anos. A autorização foi dada em parte pelos números alarmantes de obesidade entre jovens. Houve um aumento de 110% da obesidade entre jovens, segundo a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 2017, do Ministério da Saúde. Entre os Estados que mais realizaram cirurgias bariátricas pelo SUS o Paraná é o campeão, com 47% das cirurgias realizadas em todo o País, segundo dados da SBCBM. Mas qual o real impacto dessas cirurgias e procedimentos na vida do jovem? E será que o procedimento realmente funciona e resolve todos os problemas?

