Cadastramento de novos alunos na rede municipal de Curitiba vai até 20 de setembro

SMCS

Até 20 de setembro, a Secretaria Municipal da Educação faz o cadastramento de novos alunos para as turmas de pré e 1º ano do ensino fundamental em 2019. O cadastramento é dirigido às crianças que ainda não estudam na rede municipal.

Pais ou responsáveis por crianças nascidas em 2013, 2014 e 2015 e que queiram matriculá-las nas unidades municipais devem fazer o cadastramento. Também é possível castradar as crianças que estão fora da escola, com data de nascimento anterior a estes anos.

O cadastramento é feito no portal Cidade do Conhecimento (www.cidadedoconhecimento.org.br). Ao preencher o cadastro, as famílias indicam até três opções de escolas de preferência. Os endereços da unidades também estão no site.

A distribuição de vagas é feita partir da indicação da unidade e do endereço da família. A intenção é garantir a matrícula de cada criança na unidade mais próxima de casa.

A Secretaria Municipal da Educação esclarece que o cadastramento não representa a efetivação da matrícula. Depois do resultado do processo, as famílias receberão orientações para a matrícula.

Dúvidas?

Em casos de dúvidas sobre o cadastramento, as famílias podem procurar o Núcleo Regional de Educação (abaixo) da sua região.

As crianças que já estudam na rede municipal (escolas ou CMEIs) não precisam ser cadastradas.

Aquelas que frequentam os Centros de Educação Infantil (CEI) contratados serão cadastradas pelas unidades, mas a escolha das escolas ou CMEIs de preferência será feita pela família.

Telefones dos Núcleos Regionais de Educação

Bairro Novo – 3298 6140

Boa Vista – 3313 5714

Boqueirão – 3313 5544

Cajuru – 3361 2357

CIC – 3327 2580

Matriz – 3313 5842

Pinheirinho – 3313 5444

Portão – 3350 3904

Santa Felicidade – 3372 3332

Tatuquara – 3348 5369