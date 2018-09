Cadastro de protetores de animais e entidades começa hoje

Da Redação Bem Paraná

A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Meio Ambiente realiza de hoje até 14 de setembro, o Cadastro de Protetores e de Entidades Protetoras de Animais, com residência, sede e atuação em Colombo – visando a participação no Programa do Controle Reprodutivo de Cães e Gatos através de procedimentos cirúrgicos de esterilização.

Lembrando que com o cadastramento será possível encaminhar cães e gatos, às clinicas ou hospitais veterinários credenciadas pela Secretaria para a realização de procedimentos cirúrgicos de esterilização, entre eles: Ovariosalpingo-histerectomia (OSH) em fêmeas e a Orquiectomia (OC) em machos.

Os termos e condições estão estabelecidos no preenchimento da Ficha de Cadastro e no Regulamento do Programa.Podem participar protetores com residência, sede e atuação em Colombo; objetivo é poder encaminhar cães e gatos, às clinicas ou hospitais veterinários credenciadas.