Cadastro eletrônico para vendas de balcão da Conab vai até o dia 30

Redação Bem Paraná com assessoria

Os pequenos criadores de animais que compram milho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) por meio do Programa de Vendas em Balcão (ProVB) têm até o dia 30 deste mês para realizar sua inscrição no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican). As inscrições antigas que só constam em fichas impressas nas regionais da Companhia não serão mais utilizadas nas operações do programa a partir de setembro, e o criador que não conseguir fazer o registro dentro do prazo ficará impedido de comprar o grão diretamente na estatal até que tenha o cadastro.

A inscrição no sistema será obrigatória para as operações no ProVB em todo o país. O objetivo é trazer mais agilidade e transparência na execução das operações e aumentar a segurança na aplicação dos recursos públicos. Dados do sistema mostram que, até o momento, cerca de 47,06%, do público atendido no último ano pelo programa já realizaram a inscrição, o que representa 14.511 criadores.

As regiões Sudeste e Centro-Oeste são as que têm o menor índice de registro, com 18,68% e 30,88%, respectivamente, mas são atendidos nas duas regiões apenas 12,78% do público registrado no programa no país, o que chega a 3.940 criadores. Já as regiões Norte e Nordeste alcançaram melhor índice, com 42,79% e 51,88%. No entanto, restam ainda um quantitativo de quase 13 mil criadores ainda não cadastrados no Sican.

O registro é feito de maneira eletrônica na página do Sican, no site da Conab. Para se inscrever é necessário informar dados básicos como endereço, telefone, e-mail, entre outros. Também é preciso preencher informações específicas da atividade, como o tamanho da propriedade e do plantel.

O criador que tiver dificuldade e precisar de ajuda para realizar o cadastramento pode assistir ao vídeo produzido pela própria Companhia, orientando sobre como fazer a inscrição no sistema, ou acessar o Manual Vendas em Balcão na página da Conab. O ideal é que o cadastro e sua atualização periódica sejam feitos pelo próprio interessado. Entretanto, caso ainda haja dúvida, os criadores podem procurar auxílio nas Superintendências Regionais ou nas Unidades Armazenadoras da Conab nos estados.