Cães e gatos da Regional Cajuru terão atendimento clínico gratuito nesta terça

De terça (9/10) a sexta-feira (12/10), moradores da Regional Cajuru poderão levar seus animais de estimação para uma avaliação clínica gratuita. Nesses dias, a unidade móvel da Rede de Proteção Animal de Curitiba e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente estará no Museu de História Natural do Capão da Imbuia para atender cães e gatos da região.

O serviço é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal do Paraná, visando oferecer medidas de prevenção de zoonoses. A Prefeitura cede a estrutura enquanto a UFPR leva os residentes do curso de Medicina Veterinária para fazer os atendimentos. Os pets são vacinados e, conforme a necessidade, também recebem a administração de vermífugos, antipulgas e sarnicidas, além do encaminhamento para a Campanha de Castração.

O atendimento será feito das 9 às 15 horas, por ordem de chegada e mediante distribuição de senha. Para ser atendido, o responsável pelo animal precisa ser beneficiário de algum programa social ou ser protetor independente cadastrado no site da Rede de Proteção animal. A iniciativa atua como uma medida de prevenção. Para a representante da Regional Cajuru, Raquel Paiva, é uma ajuda aos bichinhos. “A campanha oferece informações sobre possíveis doenças e cuidados com a saúde, beneficiando tanto os animais que serão atendidos por bons veterinários quanto os donos”, afirma.

A avaliação clínica surgiu no começo deste semestre, com a finalidade de promover a saúde dos animais, controle e prevenção de zoonoses. Segundo a Rede de Proteção Animal, a ideia é passar por todas as regionais, com foco nos animais de famílias em vulnerabilidade social. O programa atende cerca de cem cachorros e 30 gatos em cada sessão.

Os interessados devem comparecer com o animal na rua Professor Nivaldo Braga, 1.369, com RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de benefício social e, se tiver, carteirinha de vacinação do animal. A próxima regional a receber a ação será a do Bairro Novo, de 16 a 19 de outubro, na Rua da Cidadania (Rua Tijucas do Sul, 1.700 - Sítio Cercado).

Serviço

Avaliação clínica de cães e gatos na Regional Cajuru

Data: de terça (9/10) a sexta-feira (12/10)

Horário: das 9h às 15h

Local: acesso lateral do Museu de História Natural Capão da Imbuia (Rua Prof. Nivaldo Braga, 1.369, Capão da Imbuia)

Atendimento gratuito por ordem de chegada