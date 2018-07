Cães e gatos também são vítimas de incêndio na Grécia; protetores buscam ajuda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os incêndios florestais nos arredores de Atenas, na Grécia, destruíram casas, carros, provocaram cerca de 80 mortes, obrigaram moradores a deixar a região e também vitimaram animais.

Há relatos de bichos mortos e animais de estimação que supostamente se perderam dos tutores em meio à tragédia.

Em Mati, com o rápido avanço do fogo, moradores tiveram o mar como única opção de fuga. Mas animais acabaram ficando para trás.

Foi o que aconteceu com a aposentada Stella Petridi, 65, que tinha seis cachorros. Segundo a agência AFP, ela saía da igreja e correu para casa quando percebeu a aproximação do fogo. Porém, não conseguiu abrir a porta do imóvel, que já estava em chamas.

A aposentada seguiu para a praia e foi levada com outras pessoas para a cidade portuária de Rafina, cujo prefeito, Evangelos Bournous, afirmou que “Mati não existe mais”.

Assim como aconteceu no ano passado com os incêndios na região central de Portugal, protetores se unem para ajudar animais resgatados e tentar reuni-los às famílias.

Pelas redes sociais, publicam fotos de animais encontrados abandonados e relatam o tratamento de outros, que foram encontrados com queimaduras.

Uma das imagens compartilhadas é de uma cadela deitada sobre uma pedra na praia. Segundo publicações, ela já está de novo com os tutores.