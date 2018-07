Caetano Veloso ganha homenagem de fãs em voo para Portugal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Caetano Veloso, 75, foi surpreendido por fãs em um voo de Barcelona para o Porto, onde se apresenta na noite desta segunda-feira (30). Ao lado dos três filhos, o artista está em turnê com o show "Ofertório" pela Europa.

Os passageiros começaram a cantar a música "Sozinho", de autoria do compositor Peninha, mas que ficou conhecida na voz do músico. A mulher de Caetano, Paula Lavigne, postou um vídeo no Instagram em que mostra a homenagem e escreveu: "Melhor momento da turnê."

Horas depois, o cantor também compartilhou o vídeo em suas redes sociais e agradeceu aos fãs pelo gesto. "Que Maravilha.. um homem, um artista, seus filhos.. sua família.. sua história: nosso legado. Vamos devorar Caetano...", comentou um dos internautas na conta do artista.

Os filhos de Caetano também aparecem rindo e envergonhados com a situação. O show com eles era um sonho antigo do cantor, que já colaborava com o mais velho, Moreno, há 20 anos, mas teve que esperar os dois mais novos, Zeca e Tom, crescerem e convencê-los a montar o espetáculo.

Na entrevista ao jornal francês Le Figaro, Caetano conta que Zeca começou a compor adolescente e que o mais difícil foi Tom, que criança, só queria saber de futebol. O caçula da família Veloso acabou aprendendo violão, criou a banda Dônica com amigos de escola, e hoje é "talvez o mais talentoso de todos nós", elogia o pai orgulhoso.

Eles já se apresentaram na França, na Inglaterra, na Espanha e na Itália. Além do show desta segunda, eles devem cantar ainda nos dias 1º e 2 de agosto em Lisboa, Portugal.