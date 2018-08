Café da manhã do Dia dos Pais

Da redação

Que tal começar o Dia dos Pais com comemoração já no café da manhã? Uma dica para quem quer surpreender e sair da rotina nesta data especial é oferecer para os papais um verdadeiro “banquete” já na primeira refeição do dia, em grande estilo, nos hotéis da Bourbon Hotéis & Resorts. Na manhã do dia 12 de agosto, o Bourbon Curitiba Convention Hotel está preparado para receber as famílias que querem começar o dia comemorando a data. O buffet será servido das 6 às 10 horas e o valor, por pessoa, é de R$ 49. Pães, bolos, doces, frutas variadas, queijos, cereais matinais, omelete, tapioca, sucos e iogurtes e bebidas quentes estarão à disposição. Crianças até 5 anos tem cortesia e de 6 a 11 tem 50% de desconto. Para mais informações, acesse:http://www.bourbon.com.br/highlight/dia-pais/53937-2/

Brunch do Dia dos Pais 1

Hotel Four Points by Sheraton Curitiba (Av. Sete de Setembro, 4.211 – Batel) organiza no próximo domingo, dia 12, o Brunch do Dia dos Pais. O cardápio do chef Osvaldo dos Santos vai agradar toda a família na comemoração dessa importante data. As entradas destacam rosbife à moda do chefe, tomate com mussarela de búfala, salmão curado com endro e wasabi, entre outras. Já nos pratos principais serão servidos mignon ao molho agridoce de amarone, bacalhau à vicentina, capeletti ao gamberetti, entre outras delícias. O final ficam por conta da sensacional mesa de sobremesas terá cake de mousse de capim limão e coco, toucinho do céu, cheesecake de gorgonzola com goiabada cascão, entre outras. O brunch acontece a partir das 12h30, com música ao vivo e recreação infantil. O preço por pessoa é de R$ 65(mais taxas), com estacionamento gratuito incluso - crianças de 7 a 12 anos pagam meia. Informações e reservas (41) 3340-4000.

Brunch do Dia dos Pais 2

Neste 12 de agosto, nada melhor do que presentear os pais com uma experiência gastronômica completa. Por isso, o restaurante Garbo, do Grand Hotel Rayon (Rua Visconde de Nacar, 1424 – Centro), preparou um brunch exclusivo para a data. O chef Claude Bezerra criou um menu de três fases com tudo à vontade, que conta com uma grande variedade de antepastos, saladas, carpaccios, queijos , frios, massas e carnes. A Paella de Frutos do Mar e a Picanha na Chapa com Sal Grosso são alguns dos destaques do cardápio. Para tornar a data ainda mais doce, o buffet de sobremesas conta com opções como o Pastel de Belém, um delicioso Tiramissu e o já tradicional Cheesecake com Calda de Frutas Vermelhas. O valor do brunch - que acontece das 11h às 15h - é de R$95 +10% por pessoa. O estacionamento e as bebidas são cobrados à parte. Reservas pelo telefone (41) 3532-0150.