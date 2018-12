Café no verão? Sim, mas gelado. Veja onde encontrar

1 — New York Cafe: um dos estabelecimentos mais tradicionais da cidade, que oferece o melhor da gastronomia e da cultura nova-iorquina, também traz diversas opções diferentes e saborosas do café gelado. Os destaques da casa são o Iced Dolce Latte, feito com latte gelado, doce de leite e essência de caramelo, e o Iced Peppermint Mocha, um mocha gelado com essência de menta. O New York Cafe funciona na Rua Gonçalves Dias (nº 151), de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

2 — Barista Coffee Bar: por ser uma das principais casas de cafés especiais da cidade, o es tabelecimento conta com preparos especiais gelados da bebida. Um deles é o Affogato de Pistache, feito com café espresso e uma bola de gelato de pistache. O Barista Coffee Bar fica na Rua Moyses Marcondes (nº 609) e funciona de segunda a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos, das 10h às 18h.

3 — The Coffee: a mistura do Brasil com o Japão, com mira em um café urbano, unindo o melhor do grão brasileiro, combinado com a pureza e o perfeccionismo japonês. Essa foi a inspiração do The Coffee, localizado na Al. Prudente de Moraes (nº 1227), que conta com o conceito do “grab and go”, ou seja, pegue e vá. São cinco opções de café gelado, entre elas o famoso Vanillate, o latte com baunilha, “gelado como o seu coração”, como defende o próprio café.

4 — Liquori Caffè Gourmet: com mais de 10 anos de história, o empreendimento é um dos grandes destaques da gastronomia curitibana e conta com muitas opções e preparos exóticos de café gelado. Entre os alcoólicos, o destaque é o Pompeia, feito com espresso, licor de açaí e gelo. Entre os não alcoólicos, o Terni é feito com espresso, sorvete de creme e suco de laranja. A Liquori fica na Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar - sem número) e funciona de segunda a sexta, das 8h às 21h, aos sábados, das 9h às 21h, e aos domingos, das 10h às 19h.

5 — Cookie Stories: para os amantes de cookies, a casa é especializada na receita e trabalha com diversas releituras do preparo, além de oferecer cafés especiais e iguarias tradicionais da gastronomia norte-americana. Para quem procura cafés gelados, o empreendimento oferece o Espresso Tonic, um café espresso com água tônica e gelo, e o Oreo Coffee Shake, um milkshake de café com bolacha Oreo. A Cookie Stories fica na Rua Moyses Marcondes (nº 429), no bairro Juvevê, e funciona de segunda a sexta, das 11h30 às 19h, e aos sábados, das 11h30 às 18h.