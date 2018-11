Cafeteria curitibana promove ação especial para o Dia Nacional do Livro

Redação Bem Paraná com assessoria

Que tal doar aquele livro que está esquecido na prateleira e ainda ganhar um cafézinho? Para celebrar o Dia Nacional do Livro, comemorado no dia 29 de outubro, a Esalcafé preparou uma ação exclusiva. Entre os dias 29 de outubro e 04 de novembro, quem visitar a cafeteria e doar um livro em bom estado será presentado com um café especial ou um cappuccino.

Instalada dentro da unidade Rebouças da Esalflores, maior floricultura e Garden center do país, a Esalcafé oferece um cardápio de produtos premium em um ambiente aconchegante, cercado de flores e plantas. São diversas opções de cafés desenvolvidos com grãos selecionados produzidos no norte pioneiro do Paraná e delícias inspiradas nos doces típicos da gastronomia holandesa, além de opções de salgados integrais.

Os livros que forem arrecadados durante a ação serão doados a instituições com projetos voltados ao incentivo da leitura. “A intenção da campanha é estimular as pessoas a darem nova vida aos livros parados na estante de casa. Doar um livro é doar momentos e conhecimento, e nada melhor do que unir este ato tão significativo com um delicioso café”, comenta Bruno José Esperança, diretor geral da Esalflores.

A Esalcafé fica na Rua 24 de Maio (nº 1839), no bairro Rebouças, e funciona de segunda a sexta, das 8h às 19h, aos sábados, das 8h às 17h, e aos domingos e feriados, das 9h às 14h. Mais informações no site www.esalcafe.com.br