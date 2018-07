Caiado firma aliança com apresentador Kajuru em Goiás

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Se João Doria (PSDB) viu Datena desistir de disputar uma vaga no Senado por São Paulo, o senador Ronaldo Caiado (DEM) terá um apresentador para chamar seu na campanha eleitoral deste ano em Goiás.

Pré-candidato a governador de Goiás, Caiado firmou aliança com o apresentador e jornalista esportivo Jorge Kajuru (PRP), que vai disputar uma cadeira no Senado.

A parceria será lançada nesta terça-feira (17) em um ato com a presença dos dois pré-candidatos em Goiânia.

Kajuru afirma que a aliança com o líder ruralista de forma natural. Diz que é amigo de Caiado há 35 anos e que, assim como ele, está no campo de oposição ao grupo político do ex-governador Marconi Perillo (PSDB).

"Critiquei Caiado apenas uma vez e, mesmo assim, injustamente. Já os adversários eu critiquei milhares de vezes e não me arrependo de nenhuma. Não tem como comparar", afirma Kajuru.

O apresentador chegou a negociar uma aliança com deputado federal Daniel Vilela (MDB), também pré-candidato a governador. Mas diz que não firmou aliança com o emedebista pelas diferenças pessoais que tem com o prefeito de Goiânia Iris Rezes de sua mulher, Dona Íris, pré-candidata a deputada federal.

Kajuru é vereador em Goiânia há dois anos, eleito com a maior votação da história da cidade. Na Câmara, apostou forte nas redes sociais online e adotou medidas de apelo como a doação integral de salário de vereador.

Surfando na onda da antipolítica, o apresentador critica os "políticos profissionais" e terá a frase "sou honesto, sou Kajuru" como slogan de campanha.

Com a confirmação da aliança, Caiado é o primeiro pré-candidato com chapa completa em Goiás. O senador Wilder Moraes (DEM) disputará a outra vaga para Senado e deputado estadual Lincon Tejota (Pros) será candidato a vice-governador.

A definição dos nomes da chapa reduz as chances de um possível apoio ao PDT à candidatura de Caiado. O apoio viria como contrapartida a uma possível aliança do DEM com presidenciável pedetista Ciro Gomes.

Além de Caiado e Viela, devem disputar o governo de Goiás o governador José Eliton (PSDB) e a professora Katia Maria (PT).

A chapa de Eliton terá Marconi Perillo para o Senado. A outra vaga é disputada pela senadora Lúcia Vânia (PSB) e pelo ex-senador Demóstenes Torres (PTB).

Daniel Vilela deve ter Agenor Mariano (MDB) como candidato a senador. Já a petista Katia Maria terá Luis César Bueno (PT) na disputa pelo Senado.