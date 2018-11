Caiado vence em Goiás com 60% dos votos

Folhapress

GOIÂNIA, GO (FOLHAPRESS) - O senador Ronaldo Caiado (DEM), 69, foi eleito neste domingo (7) governador de Goiás, com 59,7% dos votos. O atual governador, José Eliton (PSDB), candidato à reeleição, e o deputado federal Daniel Vilela (MDB) tiveram, respectivamente, 13,7% e 16,1%.

Numa tentativa de driblar a ligação de seu nome à imagem da política velha, Caiado assumiu tom ponderado na campanha para apresentar suas propostas.

O democrata foi candidato à Presidência em 1989 pelo antigo PSD. No ano seguinte, foi eleito para a Câmara dos Deputados, onde atuou em dois períodos: de 1991 a 1995 e de 1999 a 2014.

Na disputa, sempre endureceu as críticas ao se referir a Marconi Perillo (PSDB), que governou o estado por quatro mandatos. José Eliton assumiu o governo após o colega de partido renunciar ao cargo em abril para disputar vaga no Senado.

Caiado, que é médico especialista em ortopedia e produtor rural, projetou seu nome no estado aumentando as críticas à gestão tucana, principalmente nas áreas de saúde, educação e segurança. Como alternativa, apresentou propostas, mas sempre sem citar prazo para executá-las.

"Na saúde, meu compromisso é zerar a fila de 55 mil cirurgias eletivas", disse.

Ele também prometeu regionalizar o atendimento de saúde no estado, com médicos e especialistas no interior de Goías. Outra promessa é a construção de 17 policlínica um hospital do câncer e um do coração.

Além disso, prometeu valorizar os salários da PM.

No Legislativo, Caiado votou contra a PEC do Trabalho Escravo, aprovada, em maio de 2012, em segundo turno de votação.

Dois anos depois, foi eleito senador por Goiás e defendeu a redução da maioridade penal, o endurecimento de penas e recursos para representantes do agronegócio. Ele tem sete fazendas no estado.