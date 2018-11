Caio Castro e amigos são acusados de vandalismo na Espanha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caio Castro, 29, está sendo acusado de cometer vandalismo no evento de paraquedismo Burning Spring Festival, na Espanha, que aconteceu no último domingo (14).

A equipe francesa de paraquedismo Babylon Freefly S.L. postou em seu perfil no Facebook uma acusação, dizendo que o ator e seus amigos (Matheus Coutinho e JP Possos) praticaram atos de vandalismo no local, como pichar e destruir boa parte dos carros de arte decorativos e estruturas do evento.

"Primeiro, eles invadiram uma propriedade privada e depois roubaram os carros decorativos. Quando percebemos que estavam dirigindo completamente bêbados e drogados, de uma maneira muito perigosa, nós tivemos que segurá-los e arrastá-los para fora dos veículos. Eles poderiam ter ferido pessoas com essa atitude", diz a acusação.

O prejuízo, segundo a equipe de paraquedismo, é de 10 mil euros. "Eles estão banidos do Empuria, mas gostaríamos que todos os locais soubessem quem são esses monstros", diz o texto.

"Eles estão sob investigação policial por vandalismo, violência, invasão de propriedade privada e, na próxima vez, que entrarem em qualquer aeroporto espanhol, eles serão imediatamente presos."