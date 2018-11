Caique, Catia e Luane Dias vão para roça em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A votação para a formação da roça nesta segunda-feira (12) no reality A Fazenda foi novamente polêmica. Cansado de tomar punições sem saber o real culpado, Felipe Sertanejo fez um apelo para que a produção revelasse quem fez as "necessidades fisiológicas" fora do reservado.

Cátia Paganote, que fez xixi na gaveta de sua cama à noite, após uma festa, defendeu que a pessoa culpada deveria ter o direito de não falar. Ela não chegou a assumir o que fez aos peões. O apresentador Marcos Mion, no entanto, prometeu mostrar o vídeo revelando o culpado assim que for permitido.

Durante a votação, o Fazendeiro da semana, Rafael Ilha votou em Luane Dias, que recebeu o Poder da Chama Vermelha de Sertanejo. De acordo com o envelope, se Rafael indicasse Luane para a roça, ele ganharia R$ 20 mil. "Meu plano era colocar o Caique, a Luane era minha segunda opção".

Luane disse não ter ficado surpresa por ter recebido o poder. "Acho que agora eu sou um alvo". Felipe Sertanejo, que venceu a Prova de Fogo, ficou com o Poder da Chama Azul e pôde escolher um dos peões da baia à roça. Ele votou em Caique Aguiar.

Cátia Paganote conclui o trio da roça com a votação dos demais fazendeiros. Nesta terça-feira (13), o trio vai disputar a Prova do Fazendeiro e, um deles pode se livrar da eliminação e ainda ficar imune para a próxima semana.