Caíque diz que poderia ter batido em Nadja se ela não saísse de "A Fazenda"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a briga que resultou na expulsão da participante Nadja Pessoa na terça-feira (6), Caíque Aguiar revelou que poderia bater na peã.

"Se ela não saísse, eu poderia bater nela. Teria direito de dar vários chutes na perna dela. Não que eu fosse fazer isso, mas eu teria direito", disse o participante na tarde desta quinta-feira (8) a Fernanda Lacerda.

A "Mendigata", que está na roça, retrucou a afirmação do amigo. "Mas lindo, é diferente. Homem não pode bater em mulher. Tem até lei para isso", disse, ao que Caíque questionou se, então, mulher poderia bater em homem.

"Tiraram ela porque senão eu poderia devolver os chutes nela e iam perder o controle. Tá no Manual de Sobrevivência que agressão não vai ser permitido, então é isso. Mas vou parar de falar para não dar moral para ela", disse o peão.

EXPULSÃO

Na tarde desta terça (6), Nadja Pessoa foi expulsa do programa após ser acusada de agressão pelo colega de programa Caique Aguiar. O desentendimento entre Nadja e Caíque começou ainda na noite desta segunda (5), durante a formação da roça, quando a ex-Power Couple acusou ele e Fernanda Lacerda de tentarem influenciar seu voto.

Nadja então acabou votando Fernanda, que compõe a roça ao lado de Leo Stronda e Rafael Ilha. A discussão entre ela e Caíque, no entanto, ficou ainda mais intensa durante a madrugada. Nadja chegou a jogar um copo d'água no colega, depois hidratante e, no fim, deu chutes em sua perna, na tentativa de tirá-lo de sua cama. Caíque então a acusou de agressão e chegou a mencionar marcas em sua perna.