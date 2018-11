Caíque diz que seria covarde se 'partisse para cima' de Nadja em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os peões de A Fazenda 10 participaram de um jogo surpresa neste domingo (11). Segundo as instruções, eles deveriam preencher frases polêmicas com os nomes dos outros jogadores.

Em determinado momento do jogo, João Zoli acusou Caíque de ter tido uma atitude covarde contra a participante Nadja Pessoa, que foi expulsa na última terça-feira (6).

"Foi covarde aos olhos de muitos e, ao meu ver, o que aconteceu com a Nadja não foi nem um pouco legal. Eu não julgo, mas não foi uma atitude maneira", disse Zoli.

Caíque retrucou o comentário, dizendo que ficou desapontado com o peão. "Eu seria covarde se eu partisse para cima da menina, se eu ameaçasse a menina, se eu faltasse respeito com ela, mas o povo ainda bate palma", afirmou.

Em outro momento do jogo, Zoli também mencionou Rafael Ilha, dizendo que ele era o melhor jogador do reality. "Ele conseguiu articular e manipular muito bem as pessoas", disse.