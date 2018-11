Caique vence prova, e Catia e Evandro estão na roça em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caique Aguiar venceu a prova do fazendeiro na noite desta terça-feira (27) e conseguiu se livrar da berlinda após ser indicado para a nova roça de A Fazenda. Assim, Catia Panagote e Evandro Santo permanecem na roça e agora disputam a preferência do público. Quem for menos votado sai na próxima quinta (29).

O novo fazendeiro foi decidido após uma prova de concentração, em que os peões tiveram que passar uma argola ao redor de uma barra de ferro, sem tocá-la nessa barra. O percurso tinha que ser feito três vezes e terminava com os peões tendo que ler uma mensagem e selecionar as palavras em destaque.

A roça dessa semana foi formada em uma votação cheia de surpresas. Catia, por exemplo, teve o poder de restringir as possibilidades de voto do fazendeiro, João Zoli, o que levou à indicação de Evandro. Rafael Ilha surpreendeu ao votar em Catia, assim como ela fez ao salvar Felipe Sertanejo de ocupar o terceiro banco da roça.

A discussão sobre o doce de leite que Evandro escondeu dos companheiros voltou a ser lembrada durante a votação desta segunda, assim como a expulsão da Nadja após ela ter chutado Caique durante uma briga. As recordações foram usadas por Evandro e Caique para atacarem um ao outro.

Já nesta terça, Catia mostrou que não aceitou bem a indicação. Ela se recusou a cozinhar para o grupo, como vinha fazendo, e criticou Evandro em diversas ocasiões, chamando-o de fofoqueiro. "É impressionante, em toda fofoca seu nome está no meio", disparou ela. Evandro tentou argumentar, mas Rafael se intrometeu e deu razão para a loira.

Os peões também comentaram a estratégia de Catia, que acabou colocando Evandro na berlinda. "Eu quero saber por que ela colocou a cabeça do mano sabendo que o João queria o Caique. Quero saber só isso", afirmou Rafael em conversa com Sertanejo. "Achei uma baita sacanagem o que ela fez com o Evandro", continuou o ex-Polegar.