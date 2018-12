Caíque vence última prova e se torna primeiro finalista de A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O modelo e ator Caíque Aguiar garantiu, na noite desta quinta-feira (6), a primeira vaga para a final de A Fazenda, que acontece na próxima quinta (13). Com a vitória, Evandro Santo, João Zoli e Rafael Ilha formam a última roça de eliminação do reality —o peão menos votado deixará o programa na segunda (10).

Os participantes foram pegos de surpresa no programa desta noite, quando foram informados de que a prova definiria a formação de uma roça tripla. "É coisa para caramba para fazer", adiantou Mion, antes do início da prova.

A primeira prova consistia em um circuito de obstáculos com quatro fases, no qual os participantes deveriam formar a palavra "final". Na primeira, eles precisaram desenrolar uma fita em conjunto e pegar uma senha no topo de um poste.

As senhas serviram para abrir os baús, que continham cordas para montar uma escada para chegar ao circuito de obstáculos e, na sequência, atravessar e pegar pés de mesa. Com medo de altura, Evandro teve problemas de prosseguir, mas, após minutos de hesitação, completou o circuito.

Na terceira e última fase, os participantes montaram um quebra-cabeça com a palavra "final". Para liberar o quebra-cabeça, os peões serraram pedaços de madeira. No fim, Caíque foi o mais eficiente e venceu a prova.

Com isso, Evandro Santo, João Zoli e Rafael Ilha disputam as duas últimas vagas para a final. Logo após a definição dos três finalistas, a Record abrirá para votação de quem deve vencer a 10ª edição do reality

Na próxima terça (11), a tradicional festa final do programa acontecerá com o retorno dos participantes eliminados. As exceções devem ser as duas competidoras expulsas: Nadja Pessoa, por agredir Caíque Aguiar, e Catia Paganote, por agredir Evandro Santo. A transmissão da festa deve ocorrer no programa de quarta (12).

A grande final terá os três finalistas assistindo pela primeira vez a tudo que se passou no programa. Apenas um deles, no entanto, levará o prêmio de R$ 1,5 milhão. Os participantes eliminados também voltarão para o encerramento, que, segundo a Record, deve incluir as duas expulsas.