Caixa Cultural apresenta o espetáculo infantil Bisa Bia, Bisa Bel

A Caixa Cultural traz a Curitiba a montagem do espetáculo premiado infantil ‘Bisa Bia, Bisa Bel’, baseado no clássico de Ana Maria Machado. O espetáculo, adaptado e dirigido por Joana Lebreiro, conta a história da menina Isabel, que aprende a lidar consigo mesma no convívio imaginário com sua bisavó e sua bisneta. As apresentações acontecem na Caixa Cultural Curitiba, no sábado às 15h e às 18h e no domingo, às 15h.

Na peça, três tempos e três vivências se cruzam numa mistura encantadora do real com a fantasia. O espetáculo tem como ponto de partida um grupo de 5 crianças, que juntas, leem o clássico de Ana Maria Machado. A partir daí, o livro ganha vida no palco através de canções e jogos, onde os amigos brincam e interpretam os personagens.

“Esse livro marcou a minha infância. Ele conta uma história emocionante com humor, poesia e lirismo. Quando pensei em adaptá-lo para o teatro, não queria que a montagem fosse uma tradução literal do livro, mas uma verdadeira brincadeira em cima do palco. Meu objetivo é despertar nas crianças e nos pais o desejo de ler o livro depois de sair do teatro”, explica a diretora Joana Lebreiro.

O espetáculo aborda a importância da memória e a formação da identidade, principalmente no universo feminino, com reflexão sobre o papel da mulher ao longo da História. “Quando escrevi ‘Bisa Bia, Bisa Bel’ estava com muita saudade das minhas avós. Vontade de falar sobre elas com meus dois filhos. Não imaginava que pouco depois ia ter uma filha e essa linhagem feminina ainda ia ficar mais significativa para mim e que este livro fosse ganhar tantos prêmios e tocar tanto os leitores”, conclui a autora Ana Maria Machado.

A Caixa Cultural Curitiba oferece, desde 2004, uma programação diversificada, com opções gratuitas ou a preços populares, estimulando a inclusão e a cidadania. O espaço, situado no centro da capital, conta com duas galerias, um teatro, uma sala de oficinas e tem 70 atrações previstas na programação de 2018.

Serviço

Teatro: ‘Bisa Bia, Bisa Bel’

Local: CAIXA Cultural Curitiba. Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Data: 20 e 21 de outubro

Horário: sábado, às 15h e às 18h e domingo, às 15h

Ingressos: vendas a partir de 13 de outubro (sábado). R$ 16 e R$ 8 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 14h às 19h.)

Duração: 60 minutos

Classificação etária: Livre para todos os públicos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)