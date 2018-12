Caixa Cultural Curitiba apresenta o show ‘Fafá de Belém, Piano e Voz’

Da redação

Um palco, um piano e uma voz. As forças desses três elementos em comunhão compõem a emoção e o lirismo do show ‘Piano e Voz’, que a cantora Fafá de Belém apresenta em Curitiba nos dias 8 e 9 de dezembro, no Teatro da Caixa Cultural.

Com 42 anos de carreira e mais de 10 milhões de discos vendidos, Fafá está em plena forma musical, e mostra isso neste espetáculo acústico em que explora o universo da MPB e das noites cariocas do Rio de Janeiro dos anos 1970 e 1980, com forte teor intimista e saudosista.

Acompanhada pelo maestro Luiz Karam no piano, Fafá realiza um passeio musical por composições da MPB. No repertório, canções que resgatam sua consagrada carreira e relembram os anos dourados da nossa Música Popular. O show, portanto, é composto de releituras acústicas de canções representativas de grandes compositores brasileiros, como ‘Sob Medida’, composta por Chico Buarque; ‘Raça’, de Milton Nascimento de Fernando Brant; e ‘Andança’, obra de Danilo Caymmi, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós.

No espetáculo também estão outros grandes sucessos da cantora, como ‘Nuvem de lágrima’, de Paulinho Rezende e Paulo Debétio; ‘Foi Assim’, de Paulo André e Ruy Barata; ‘Coração do Agreste’, de Aldir Blanc e Moacir Luz; ‘Bilhete’, de Ivan Lins e Vitor Martins; ‘Ave Maria’, de Jayme Redondo e Vicente Paiva; ‘Abandonada’, de Michael Sullivan e Paulo Sérgio Valle; ‘Filho da Bahia’, de Walter Queiroz; ‘Dentro de mim mora um anjo’, de Suely Costa e Cacaso; ‘Memórias’, de Leonardo Sullivan; ‘Meu disfarce’, de Carlos Roque e Carlos Colla; ‘Vermelho’, de Chico da Silva; ‘Meu Homem’, versão de Fafá de Belém; ‘Meu Dilema’, de Michael Sullivan e Leonardo; ‘Nem as Paredes Confesso’, de Max de Souza, Ferrer Trindade e Artur Ribeiro; ‘Minha História’, de Lucio Dalla e Paolla Pallotino, com versão de Chico Buarque; e ‘Sedução’, de Milton Nascimento e Fernando Brant.



Serviço

‘Fafá de Belém Piano e Voz’

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 –

Centro

Data: 08 e 09/12/2018

Horário: Sábado 19h e 21h, Domingo 19h

Ingressos: R$ 30,00 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado das 12h às 20h. Domingo das 16h às 19h)

Duração: 60 minutos

Classificação: 14 anos

Capacidade: 125 lugares (2 para cadeirantes)

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal