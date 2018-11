Caixa Cultural Curitiba revive o samba do bar Zicartola

Da redação

A Caixa Cultural Curitiba apresenta, de amanhã a 14 de outubro, ‘Sambas pra Cartola’, projeto que vai reviver os grandes dias do bar Zicartola, fundado na Lapa por Cartola e D.Zica em 1963. O local se tornou um marco na história da música brasileira, por onde passou a nata da MPB da época, como Nelson Sargento, Ismael Silva, Carlos Cachaça, Nelson Cavaquinho, Clementina de Jesus, Zé Keti, entre outros. O show é interpretado por Marcos Sacramento e Nina Wirti e conta com participação especial de Monarco, um dos maiores sambistas de sua geração e que freqüentava a famosa casa.

Juntas, a tradição e a modernidade celebram a história musical e homenageiam os grandes nomes do samba que passaram pelo Zicartola, revivendo as musicas antológicas que eram tocadas por lá, como ‘O Sol Nascerá’ (Cartola e Elton Medeiros), ‘As Rosas não falam’ (Cartola), ‘Diz que fui por aí’ e ‘Opinião’ (Zé Keti e Hortêncio Rocha), ‘Samba do Amor’ (Élton Medeiros, Hermínio Bello de Carvalho, Paulinho da Viola), ‘Mulato Bamba’ (Noel Rosa ), ‘A Gente Esquece’ (Paulinho da Viola), ‘Se Você Jurar’ (Ismael Silva), entre outros.

Serviço

Música: Sambas pra Cartola

Onde: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Quando: de 12 a 14 de outubro;. sexta-feira e sábado às 20, domingo às 19h

Quanto: Vendas a partir de 6 de outubro. R$ 30 e R$ 15 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.