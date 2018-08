Caixa Econômica procura vice-presidentes e paga salário de mais de R$ 1 milhão ao ano

Da Redação Bem Paraná com sites

A Caixa Econômica Federal abriu um processo inédito para seleção de Vice-Presidentes. E o salário pode ser atraente, passando de R$ 1 milhão por ano.

"Este processo de seleção tem como objetivo identificar profissionais em estado de prontidão e com o perfil de competências e conhecimentos requeridos para o exercício do cargo de Vice-Presidente, nas seguintes áreas de atuação: vice-presidência Corporativo, vice-presidência Fundos de Governo e Loterias, vice-presidência Governo e vice-presidênica Habitação", diz texto no portal da Caixa.

Podem participar do processo de seleção candidatos internos e candidatos externos, que atendam aos requisitos para o cargo e que não incorram nos impedimentos previstos em lei.

O pagamento do cargo conta com o salário anual (13 remunerações), no total de R$ 653.122,86, mais remuneração variável anual* (até 6 remunerações), que totaliza R$ 286.369,25 e mais benefícios que somam R$ 109.295,16.