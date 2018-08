Caixa lança site para apostas em loterias pela internet

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa lançou nesta sexta-feira (10) o Portal Loterias Online, site de vendas de apostas das Loterias Caixa.

Com ele, as pessoas poderão registrar suas apostas nas principais modalidades das Loterias Federais virtualmente, como Mega-Sena, Lotofácil, Quinta, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Dia de Sorte.

Para utilizar o Portal (www.loteriasonline.caixa.gov.br) o usuário deve realizar um cadastro informando seu CPF. O procedimento é feito para verificar se o apostador é maior de idade.

O cliente navega pelas páginas de cada modalidade, faz seus palpites, insere no carrinho e paga todas as apostas de uma só vez, com cartão de crédito.

As apostas pelo site têm valor mínimo de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

O site funcionará 24 horas, mas o horário de encerramento das apostas no portal segue a mesma regra das apostas registradas nas lotéricas e pelo internet banking Caixa, em que os clientes do banco já apostam atualmente na Mega-Sena.

A expectativa da Caixa é que em um ano o Portal represente 3% do total de apostas das lotéricas.