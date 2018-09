Caixa promove leilão virtual de joias em Curitiba neste mês

Da redação

A Caixa realiza dois leiloes virtuais de joias nos dias 20 e 24 de setembro, em Curitiba. As joais são referentes a contratos de penhor vencidos e ainda não resgatados, emitidos por agências do Paraná. As regras para participar estão disponíveis nos editais 21 e 25, no site da Caixa.

São mais de 11,4 mil lotes. O lote de maior valor é composto por 40 moedas de franco austríaco em ouro, com peso de 557,9g e lance inicial de R$ 54,3 mil. Já o lote de menor valor é composto por um brinco de ouro pesando 0,91g, e com lance inicial de R$ 63.

As imagens dos itens à venda ficarão expostas no site da Caixa de terça a quinta-feira para o edital 21, e de quinta a segunda-feira para o edital 25. Os lances poderão ser realizados no dia do leilão em qualquer agência da Caixa e nos terminais de autoatendimento, durante o horário de funcionamento das salas.

O resultado será divulgado nos dias 21 e 25 de setembro, respectivamente, a partir das 11 horas. O pagamento (sinal ou integral) deverá ser feito impreterivelmente nessa data. As joias só poderão ser retiradas mediante pagamento integral.

Depois de visitar a Vitrine de Joias, o interessado precisa se cadastrar em uma agência da Caixa com serviço de Penhor, apresentando original e cópia do documento de identidade, CPF regular perante a Receita Federal e comprovante de residência. Os lances podem ser oferecidos no dia do leilão, nos equipamentos disponíveis nas salas de autoatendimento de todas as agências da Caixa, com o uso da senha fornecida durante o cadastramento. Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, clientes ou não do banco.