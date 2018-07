Caixa promove leilões em Curitiba

Da Redação Bem Paraná

A Caixa Econômica Federal realiza dois leilões virtuais de joias, nos dias 12 e 16 de julho, em Curitiba, referente a contratos de penhor vencidos e ainda não resgatados, emitidos por agências do Paraná. São mais 7,4 mil lotes. O lote de maior valor é composto por um anel de platina com diamante com peso de 3,6g e lance inicial de R$ 23,5 mil. Já o lote de menor valor é composto por dois brincos de ouro pesando 0,96g e com lance inicial de R$ 63. As imagens dos itens à venda ficarão expostas no site da Caixa até amanhã para o edital 16 e de quinta a segunda-feira para o edital 20. Os lances poderão ser realizados no dia do leilão em qualquer agência da Caixa e nos terminais de autoatendimento, durante o horário de funcionamento das salas. O resultado será divulgado nos dias 13 e 17 de julho, respectivamente, a partir das 11 horas.