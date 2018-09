Caixa vai abrir mais cedo para pagar cota do PIS

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências da Caixa Econômica Federal vão abrir uma hora mais cedo e fechar uma hora mais tarde nesta quinta (26) e na sexta (27), para pagar a cota do PIS a trabalhadores com até 59 anos e que tenham direito aos valores.

Na cidade de São Paulo, os bancos deverão funcionar das 9h às 17h.

O cotista deve ficar atento ainda ao funcionamento das agências que ficam em shoppings, pois o horário é diferente.

Também há a possibilidade de saque em lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui.

Tem direito à cota do PIS quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988.

Os trabalhadores que ainda não sacaram o benefício podem fazer a consulta em www.caixa.gov.br/cotaspis. A consulta permite ver o valor que cada cotista tem a receber e os canais disponíveis para realização do pagamento. Caso a grana já tenha sido creditada em conta, o site também informará qual a conta e o banco em que foi depositado o dinheiro.

A partir de 1º de outubro, os saques voltarão a ser permitidos somente para os cotistas que atendam a um dos critérios previstos em lei: pessoas com 60 anos ou mais, aposentados, herdeiros de cotistas, pessoas em situação de invalidez ou acometidos por doenças graves.

Até dia 24, foram pagos R$ 9,6 bilhões aos trabalhadores cadastrados no fundo PIS/Pasep. Mais de 4 milhões de pessoas com menos de 60 anos que têm direito ao benefício ainda não resgataram suas cotas do PIS, contabilizando R$ 5,7 bilhões disponíveis para o saque.

O Banco do Brasil, que paga o Pasep, não terá horário especial de funcionamento.