Caixa zera taxa para investimento no Tesouro Direto

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal anunciou na sexta-feira (19) a isenção da taxa de custódia para todos os seus clientes que aplicam no Tesouro Direto, programa do governo federal de compra e venda de títulos públicos. Até então, o banco cobrava 0,4% ao ano para manter a aplicação.

A Caixa foi o último entre os maiores bancos do país a zerar a taxa. Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil já praticam a isenção. Foi a concorrência com corretoras independentes que fez com que os grandes bancos zerassem suas taxas de aplicação nesse tipo de investimento.

Nesse tipo de aplicação, o próprio cliente realiza a compra e venda de seus títulos de forma eletrônica, como desejar, com liquidez diária.